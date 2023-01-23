『【DESIGNWORKS】ビッグカラーコート ウール シルク 希少 アバハウス【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月20日 09時 47分に出品され03月20日 09時 47分に終了予定です。即決価格は9,360円に設定されています。現在24件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 秋冬多数出品予定です

¥12,500→





デザインワークス

ビッグカラーコート

サイズ表記 38

着丈86 身幅約49

ウール85%混

裏地にシルク使用で着心地良いです



大きめの襟が特徴のデザイン

シンプルながらも洗練されたデザインでカジュアルにもエレガントにも着用できます



特に目立つ汚れや傷など使用に差し支えるものはなくまだまだお使い頂けます。



usedご了承のうえご購入くださいませ。

お安くさせて頂きました





- ブランド: DESIGNWORKS

- 色: ベージュ

- 素材: ウール混合

- スタイル: ロングコート

- 襟のデザイン: 大きな襟



シルク 絹

ウール ショールカラー

コクーン ミドル

ベージュ ブラウン

ヴィンテージ zara iena

金子麻貴 鈴木仁美

elle 伊勢丹 百貨店 アバハウス



カラー···ベージュ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: デザインワークス

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ 【DESIGNWORKS】ビッグカラーコート

ウール

シルク

希少

アバハウス