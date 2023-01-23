『souhan様 専用出品【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月26日 06時 20分に出品され03月26日 06時 20分に終了予定です。即決価格は12,025円に設定されています。現在573件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 WESTRIDE RIDING WAIST BAG -BLACK-



茶芯が出始めてるところもあり、使用感は多少ありますが、問題なく使用して頂けます。



メインポケットのダブルジップ 部のレザーは

上に開かないように革を曲げクセ付けをしてました。

ジップ の開け閉めをしても上に開きづらくなってます。

(革が上に開いてしまいジップ が丸見えになっているのを良く見かけます)



他付属品なし。適当な箱に入れて発送します。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: やや傷や汚れあり ブランド: ウエストライド

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ souhan様 専用出品