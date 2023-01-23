『［鑑定済］美品 シャネル マトラッセ ラムスキン タッセル チェーン【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月27日 22時 50分に出品され03月27日 22時 50分に終了予定です。即決価格は201,366円に設定されています。現在381件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ファッション>>>レディース>>>バッグ
|商品の状態:
|やや傷や汚れあり
|ブランド:
|シャネル
最終価格 美品STATE OF ESCAPE FlyingSolotote
¥ 10140
CP33 ロエベ 極美品 ヒールバッグ ショルダーバッグ 箱＆保存袋付き
¥ 18818
FENDI ズッカ柄トート正規品 希少カラーピンク☆
¥ 10920
ケイト・スペード
¥ 12500
ルイヴィトン プチノエ
¥ 13650
フェイラー☆バッグ
¥ 9750
PRADA トートバッグ
¥ 7410
【新品タグ付き】sita parantica トートバッグ 黒 レディース 本革
¥ 16473
仕切り有り✨️ラム革 本革 メッシュ バッグ ハンドバッグ レディース 2way
¥ 7566
LOUIS VUITTON ルイヴィトン ダミエ チェルシー
¥ 15865
MARNI トートバッグ ストライプ
¥ 10530
マークジェイコブストートバッグ 美品
¥ 7410
エルメス ピコタンロックMM
¥ 4400000
【FACE様専用】TUMI エッセンシャルバックパック
¥ 13000
CELINE セリーヌ ベルトバッグ ナノ ライトトープ
¥ 43500
エルベシャプリエ レオパード トート
¥ 9360
ヴィンテージ CHANEL キャビアスキン ポーチ シャネル
¥ 16380
ヒロフ トートバッグ
¥ 12350
落札価格201366円
381 入札履歴
終了
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