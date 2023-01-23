『［鑑定済］美品 シャネル マトラッセ ラムスキン タッセル チェーン【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月27日 22時 50分に出品され03月27日 22時 50分に終了予定です。即決価格は201,366円に設定されています。現在381件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 シールあり 1番台



美品 超希少 ！

シャネル ラムスキン マトラッセ ココマーク

タッセル フリンジ チェーン ショルダーバッグ



ヴィンテージ の シャネル がこの状態で残っているのはとても珍しいかと思います！



ヴィンテージ品になりますので小傷、スレ等はございますが、 シャネル によくある内部のベタ付きや目立つ汚れ、破れ無く、比較的綺麗な部類に入るお品かと思います♪



上品な ブラック の色合いと上質なレザーが 重厚感と高級感を醸し出す CHANEL ラムスキン ショルダーバッグ ♪



バッグ内部には 二つ折り 財布 長財布 サイフ スマホ ポーチ等入ります！



シャネル にありがちな ポケット内部の ベタ付きはございませんので、ご購入後は張り替えなどの修理に出さずに、気持ち良くすぐにお使い頂けます☆



やや型崩れ、内部ファスナー部分剥がれ小ござちますが、専門業者様にてレザーオイルメンテナンス、内部の防菌加工済みですので衛生的にも安心して、末永くお使い頂けるかと思います。



☆サイズ：

縦幅約12cm

横幅約16cm

マチ約5cm

ショルダー約112cm ななめがけ 可能

若干の誤差はお許し下さい。



☆素材：レザー



☆付属品: 箱、保存袋（どちらも状態は良くはありませんのでおまけ程度でお考え頂けると幸いです。）



☆備考：ヴィンテージ/USED品になりますので 新品 未使用 品ではございません。

ヴィンテージ/USED品にご理解のない方のご購入はお控え下さい。

また、匂いに過敏な方もお控え下さい。

目立つ傷等は写真にてお載せしていますが些細な汚れや傷等ある場合がございます。

ご理解の上ご購入宜しくお願い致します。



☆プロフィールを一読お願い致します。



［20F220000]



#シャネル

#CHANEL 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: やや傷や汚れあり ブランド: シャネル

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ ［鑑定済］美品

シャネル

マトラッセ

ラムスキン

タッセル

チェーン