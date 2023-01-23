『LGB bono ボノ ジャケット【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月17日 21時 47分に出品され03月17日 21時 47分に終了予定です。即決価格は34,222円に設定されています。現在80件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。千葉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 LGB ルグランブルー

bono ボノジャケット

サイズ:メンズ2



稀少な初期LGB のボノ、メンズ2。

インナー取り外し可。

クローゼット整理のため出品します。

中古品につき返品不可とさせていただきます。

新品をお求めの方、神経質な方の購入はご遠慮くださいませ。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: ルグランブルー

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ LGB

bono

ボノ

ジャケット