『Columbia コロンビア サップランド ツー ウォータープルーフ 25cm【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月07日 15時 59分に出品され03月07日 15時 59分に終了予定です。即決価格は8,190円に設定されています。現在430件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。静岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ファッション>>>レディース>>>靴
|商品の状態:
|目立った傷や汚れなし
|商品のサイズ:
|25cm
|ブランド:
|コロンビア
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落札価格8190円
430 入札履歴
終了
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