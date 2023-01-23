『Columbia コロンビア サップランド ツー ウォータープルーフ 25cm【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月07日 15時 59分に出品され03月07日 15時 59分に終了予定です。即決価格は8,190円に設定されています。現在430件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。静岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【商品名】

正規品 Columbia コロンビア サップランド ツー ウォータープルーフ オムニヒートインフィニティー YU4541 081 Dove US7(25cm) [防寒ブーツ]





【商品説明】

サップランドシリーズは、さらに保温力とグリップ力が進化して登場！ライナーにはオムニヒートインフィニティを採用。身体の熱を利用してシューズ内を暖かく保つ熱反射保温機能で通気性を損なうことなく、より効率よく体温を反射して瞬時に温めます。従来のオムニヒートより熱反射率が40％向上し、さらに保温性がUPしました。サップランドコレクション最大の特徴であるアウトソールは、ヴィブラム・アークティックグリップを採用。積雪や凍結のある厳しい状況下でも安全に歩行できるように開発されたヴィブラムオリジナルソールです。-20℃でも硬化せず、細かい突起付きのラグ（凸部）が乾いた状態・濡れた状態のどちらの氷上でも摩擦力を利用して安定したグリップ力を発揮します。今作ではそのアークティックグリップの面積を拡大し、配置を端に広げることによりグリップ性能が向上しました。ミッドソールやインソールには、軽量でクッション性を兼ね備えた素材を採用し、長時間の使用でも快適な履き心地を保ちます。前作同様アッパーにはコーデュラファブリックを使用することで耐久性に優れ、防水仕様になっており、どんな天気でも安心して着用することができます。







●正規取扱ブランドショップ購入

●型番：YU4541-081

●カラー：DOVE

●サイズ：25cm

●付属品：箱







【製品状態】

フロント部分や履き口周辺に少しスレ汚れ箇所がありますが全体的には状態の良いお品です。



※自宅保管品ですので店頭にあるような完璧な物をお求めの方はご遠慮下さい。





◆お値下げ可能でしょうか？という質問は不要です。交渉の際には必ずご予算をお知らせ下さい。基本的に現在価格でのお取引が希望です。少しずつ値下げはしていますので

商品によってはお値下げ出来ないものもありますが検討させていただきます。大幅な値下げはしていません。非常識な値下げ交渉はご遠慮下さい。







◆購入後の質問はお受けできませんので慎重なご購入をお願い致します。○fn67483220241117 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>靴 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: 25cm ブランド: コロンビア

カテゴリ ファッション

レディース

靴 タグ Columbia

コロンビア

サップランド

ツー

ウォータープルーフ

25cm