『エルゴトロン LX デスク モニターアーム ホワイト 34インチ【お歳暮】』はヤフオクでから03月05日 22時 43分に出品され03月05日 22時 43分に終了予定です。即決価格は10,270円に設定されています。現在920件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 今年（2024年）8月に購入

てっきりモニター付きだと思い購入したのですが、アームだけでした（注文時確認ミス）

今後、モニターまで買う予定がありませんので出品しました。



商品到着したまま未開封のままの状態で、そのままお送りします。



購入時価格 ¥21.000



【 製品概要】

エルゴトロンのLXデスクモニターアーム

34インチまでのモニターに対応

最大13kgの耐荷重

ホワイトの洗練されたデザインで、オフィスや自宅のデスクに最適だと思います。



【機能性】

VESA規格（75x75mm / 100x100mm）に対応しており、様々なモニターに取り付け可能

アームの調整が容易なところが魅力で購入しました。



【新品・未開封】

未開封の新品で、すぐに使用可能です。



- ブランド: エルゴトロン

- モデル: LX デスク モニターアーム

- 色: ホワイト

- サイズ: 34インチ

- 耐荷重: 3.2-13kg

- VESA規格: 75x75mm / 100x100mm



すり替え防止の為に、基本

ノークレーム

ノーリターン

ノーキャンセル

ご納得の上でご購入のほど、よろしくお願いいたします。



ご覧いただきありがとうございますm(__)m



#モニターアーム

#エルゴトロン 商品の情報 カテゴリー: スマホ・タブレット・パソコン>>>ディスプレイ・モニター>>>モニターアーム 商品の状態: 新品、未使用