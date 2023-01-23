『モンクレールダウンベスト サイズ2【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月03日 16時 49分に出品され03月03日 16時 49分に終了予定です。即決価格は22,134円に設定されています。現在335件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。千葉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 サイズ:2 M相当



着丈 約58

身幅 約54



カラー:レッド



名古屋のモンクレール正規店で購入

(大体7年〜10年程前)

毎年クリーニングを出していたので比較的綺麗です。

デカロゴなので今は流通が少ないです。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: モンクレール

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ モンクレールダウンベスト サイズ2