『mittan jk-11 羽織 麻カーディガン 黒 サイズ1【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月07日 17時 34分に出品され04月07日 17時 34分に終了予定です。即決価格は10,920円に設定されています。現在155件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。青森県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 以前こちらで購入しましたが、あまり着用せずで少しイメージが違ったため出品します。



カラー...ブラック



季節感...冬



季節感...夏, 冬



季節感...春, 冬 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: S

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ mittan

jk-11

羽織 麻カーディガン 黒 サイズ1