『ヒロフ トートバッグ【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月30日 12時 53分に出品され04月30日 12時 53分に終了予定です。即決価格は12,350円に設定されています。現在962件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。千葉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ヒロフのトートバッグです。

角にスレがあります。



●サイズ：

縦幅 21cm

横幅 30cm

マチ 14cm

●素材：牛革

●その他、注意事項：

写真をご確認の上、中古品であるということをご理解いただきご購入をお願いします。





カラー···ベージュ

素材···本革 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: やや傷や汚れあり ブランド: ヒロフ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ ヒロフ トートバッグ