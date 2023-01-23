『美品✨セルフォード カシミヤ レイヤードニットワンピース カーディガン 36【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月22日 07時 58分に出品され04月22日 07時 58分に終了予定です。即決価格は7,020円に設定されています。現在822件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ご覧いただきありがとうございます✨

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値下げ交渉も歓迎です◎



✿ブランド

CELFORD / セルフォード



✿アイテム

ボディラインを美しく魅せてくれる、ウール混のあぜ編み仕上げのノースリーブワンピースとトップスのセットアイテム。

トップスはカーディガンとしても使用できる前後2way。

ボリューム袖と短デザインが特徴で、ストレートラインのワンピースを脚長なバランスで着用できます。

トップスはボレロ風に多織ったり、少し肩を落として着用したりと着方も様々で、人と差がつく特別感も魅力◎



定価 ¥24,200



レイヤードニットワンピース 3way

セットアップ ニットカーディガン ボレロ

カシミヤ混 ロング丈 リブ



✿サイズ

サイズ36（ S相当）

カーディガン

裄丈70cm

身幅 51cm



ワンピース

身幅40cm

着丈122.5cm



平置き実寸。

着画は対応不可です



✿状態

素材特有の若干の毛羽立ちはありますが

目立つ傷や汚れなく、全体的に綺麗な状態です◎



✿カラー

モカ



✿素材

素材タグ参照



✿購入先

ブランドリユース店

日本流通自主管理協会加盟店(AACD)



✿配送

丁寧に梱包し、簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。





※購入前にプロフィールの確認をよろしくお願いします。



※あくまでも中古品ですので完璧をお求めの方はご購入をお控えください。



※写真の撮影環境やお使いの端末によって、現物と色味が異なる場合がありすので、ご了承の上お買い求め下さい。



1024112742901505 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ワンピース 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: S ブランド: セルフォード

カテゴリ ファッション

レディース

ワンピース タグ 美品✨セルフォード

カシミヤ

レイヤードニットワンピース

カーディガン

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