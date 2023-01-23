『MM6×EASTPAK ジャパニーズトートバッグ【お歳暮】』はヤフオクでから05月09日 13時 13分に出品され05月09日 13時 13分に終了予定です。即決価格は7,722円に設定されています。現在611件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鳥取県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 何年か前に大阪駅LUCUAのスピック＆スパンで購入した正規品です。

パッと見は美品ですが普通に通勤に使っていたのでそれなりに使用しています。

格安でお譲りいたします。



以下詳細⬇

■商品名 エムエムシックス メゾンマルジェラ イーストパック ジャパニーズ トートバッグ ハンドバッグ ブルー MM6 MAISON MARGIELA × EASTPAK

■カラー ブルー

■開閉方法 オープン式（内部：ファスナーポケット×1）

■素材 ナイロン、ポリウレタン、ポリエステル

■サイズ H：約56×W：約50×D：約1.5cm

■保存袋、タグあり



折り畳んでの発送になります、ご了承くださいませ。







#メゾンマルジェラ

#mm6

#エムエムシックス

#eastpac

#ジャパニーズトートバッグ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: やや傷や汚れあり ブランド: エムエム6メゾンマルジェラ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ MM6×EASTPAK



ジャパニーズトートバッグ