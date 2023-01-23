『マックスマーラカシミアウールヌートリアファーフードベルテッドコート40毛皮■黒【お歳暮】』はヤフオクでから05月04日 15時 33分に出品され05月04日 15時 33分に終了予定です。即決価格は27,600円に設定されています。現在38件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。青森県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 マックスマーラの中では最上級ラインの白タグ（白ラベル）ヌートリアファーフードコートです。

マックスマーラ定番の上質なヴァージンウールとカシミヤを混合したビーバー仕上げの生地になります。

とても保温性が高く、ボリューム感があるにもかかわらず、軽くソフトな着心地です。

サイズは40、着丈（襟下）90ｃｍ、身幅（脇下）50ｃｍ、肩幅41ｃｍ、袖丈61ｃｍです。

（素人採寸ですので、多少の誤差はお許しください）

カラーはブラック、素材はバージンウール90％、カシミア10％、毛皮はヌートリアファーです。

使用品ですがきれいなお品です。気にならない程度の擦れや毛羽立ちなどがある場合がございます。

クリーニング済み。神経質な方の入札はご遠慮ください。ハンガーは付属しません。



カラー···ブラック



着丈···ロング



ファー種類···リアルファー 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: マックスマーラ

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ マックスマーラカシミアウールヌートリアファーフードベルテッドコート40毛皮■黒