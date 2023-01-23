『希少 セリーヌ ムートン ラゲージ ミニショッパー ハンドバッグ トートバッグ【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月05日 18時 27分に出品され03月05日 18時 27分に終了予定です。即決価格は43,956円に設定されています。現在845件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。千葉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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珍しいムートン素材のラゲージになります！

お値引き交渉も承りますので、お気軽にコメントください☺️



【商品詳細】

商品名：ラゲージ ミニショッパー ムートン

ブランド：CELINE セリーヌ

シリアル：W-AT-0181 W-MM-0191

カラー：アイボリー（ムートン）、ブラック（スムースレザー）

サイズ：30cm × 30cm × 17cm（幅×高さ×マチ）

付属品：保存袋

状態：中古品のため目立たない程度の擦れ汚れ等ございますが、全体的にきれいな状態のお品です。コバ部分やや剥がれございますが、使用には問題ない程度になります。詳しい状態は商品画像もご参考ください。



気持ち良くお取引いただけるよう、丁寧な対応、梱包を心がけております！

商品に関して分からない点がございましたら、お気軽にご質問ください☺️



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希少 セリーヌ ムートン ラゲージ ミニショッパー ハンドバッグ トートバッグ

131-61143-47556-99 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: セリーヌ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ 希少

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ムートン

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ハンドバッグ

トートバッグ