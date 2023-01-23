『PORTER ポーター AMAZE アメイズ 牛革 レザー ブリーフケース【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月27日 15時 15分に出品され04月27日 15時 15分に終了予定です。即決価格は10,140円に設定されています。現在324件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鳥取県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ⭐️商品説明

手触りが良く軽量に仕上げた革を使用し、シンプルなデザインでオン・オフどちらのシーンでも使えるアイテムを豊富に揃えたシリーズ「PORTER AMAZE（アメイズ）」です。

牛ステアをクローム鞣しでソフトに仕上げ、手触りを良くするために軽く馴染ませました。表面の仕上げはソフト感を損なわないよう、微量な染料で仕上げています。さらに最終工程でアイロン加工を施し、光沢のある風合いに仕上げた一品です。



【カテゴリー】 ブリーフケース



【サイズ】

横:360mm 縦:260mm マチ:45mm



【重量】680g



【素材】

表：牛ステア（クローム鞣し）

裏：ナイロンオックス（アクリルコーティング）



【状態】

中古品のため使用に伴うスレや傷などの使用感がありますが、まだまだ長くご使用できる商品となっております。

※ショルダー紐はありません。



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⭐️ブランド紹介

1935年にカバン職人の吉田吉蔵が立ち上げた株式会社 吉田（吉田カバン）。

自社ブランド「ポーター」を1962年に発表しました。一針入魂の社是のもと、日本製にこだわったバッグを

つくり続けています。ホテルなどでお客様の荷物を預かるポーターが、常に鞄に触れ、その善し悪しを知ることから敬意をこめてブランド名に起用しています。



【ご注意】

※USED品、自宅保管品をご理解の上でご購入お願い致します。神経質な方はご遠慮ください。

※返品は予めご遠慮頂きます様、宜しくお願い申し上げます。

※万が一にも偽物と判断された場合は、お手数ですが、詳細を連絡してください。

※不明な点に関する質問や写真の追加などコメントをいただけると対応させていただきます。



【正規品保証る】

ヤフオクストアで購入したため、確実な正規品になります！



#porter #吉田鞄 #吉田かばん 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: ポーター／ヨシダカバン

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