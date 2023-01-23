『SSD256GB/HDD500GBメモリ8GB hp ノートパソコン DVD【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月20日 21時 23分に出品され04月20日 21時 23分に終了予定です。即決価格は15,000円に設定されています。現在331件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山形県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 ✨現品限りとなりますので早い者勝ち！カメラもBluetoothも、DVDドライブもありSSD 256GBで高速起動、HDD500GBでデータ保存も余裕！メモリ8GBで処理も高速、動画視聴も楽々！

✅初心者さん

✅主婦さん・主夫さん

✅学生さん

など、特に初めてパソコンに触れる方にオススメの商品となっております！



☘️難しい初期設定は完了済み！

☘️電源を押せばすぐにご使用可能！

☘️動作保証あり！



他にも多数PCを出品しています

#makineko_PC



✨商品の特徴

・SSDを搭載している為、従来のHDDに比べて約10倍程の速度で快適に操作できます ・Microsoft Officeインストール済

・Microsoft製のウィルス対策ソフトがインストールされています



✨このパソコンでできる事

・YoutubeやDVD等を大画面で視聴

・写真や音楽をPCで保存・整理

・在宅勤務での資料作成や無料通話

・学生さんのレポート作成等



✨PCスペック

【型番】hp 250 G7

【OS】Windows11

【CPU】Intel Core i5 第8世代

【SSD】256GB +HDD500 GB

【メモリ】8GB

【Webカメラ】〇

【Bluetooth】○

【ドライブ】DVD

【インストール済ソフト】

・Microsoft Office

・ZOOM

・iTunes

・Chrome

・Windows Defender

・LINE

・VLC media player

・年賀状ソフト

・adobe acrobat reader



✨商品状態

全体的に綺麗な状態です

詳細は商品写真にてご確認ください



✨付属品

・ACアダプター



✨動作保証

到着後７日以内で「電源が入らない、画面が映らない」等の重大な問題がある場合には、返品後に修理又は返金など、誠意をもって対応させて頂きます。



❗注意事項❗

※中古商品の為、汚れ、傷がありますので写真にてご確認ください

※外観に関しては、初期不良の対象外になります。

※OSの入れ直し、PCの初期化、分解などされた場合は、動作の保証は致しかねます

※バッテリーは消耗品の為、保証対象外となります



✨その他

・即購入OK！

・匿名配送OK！

・全国送料無料！

・出品前＆発送前に除菌・消毒済！



#中古PC

#ノートPC

#win11 商品の情報 カテゴリー: スマホ・タブレット・パソコン>>>ノートPC>>>Windowsノート本体 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: エイチピー