『SSD256GB/HDD500GBメモリ8GB hp ノートパソコン DVD【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月20日 21時 23分に出品され04月20日 21時 23分に終了予定です。即決価格は15,000円に設定されています。現在331件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山形県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|スマホ・タブレット・パソコン>>>ノートPC>>>Windowsノート本体
|商品の状態:
|目立った傷や汚れなし
|ブランド:
|エイチピー
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落札価格15000円
331 入札履歴
終了
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