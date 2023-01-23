『✨良品 バーバリー ショルダーバッグ ノバチェック シャドーホース 本革 自立【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月12日 04時 20分に出品され04月12日 04時 20分に終了予定です。即決価格は9,594円に設定されています。現在847件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。奈良県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ●お値下げ●



大幅な値下げは致し兼ねる場合がございますが、可能な限り検討させて頂きます♪



※『お値下げ可能ですか？』は不要でご希望価格をコメントに提示お願い致します♪



○アイテム

BURBERRY レザー 本革 トートバッグ ショルダーバッグ ノバチェック シャドーホース チェック 自立 内ポケット



○サイズ

縦25cm

横34cm

マチ11cm

ショルダー紐32cm

平置き実寸の為多少の誤差はご了承ください。



○状態

ビンテージ物になるので細かなスレなどはありますが特に目立った傷汚れなど無くビンテージ物の中では良品になるかと思います♪



当方ペットは飼っていませんしタバコも吸いません。

＊あくまで中古品になりますので、検品漏れ小さな傷や汚れなどがあることをご了承ください。





○カラー

ブラック



○素材

レザー 本革



○付属品

無し





○購入元

大手リサイクル店

ストアのオークション(真贋鑑定済み)



○配送

簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。

仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください





＊交渉中の場合でも先に購入ボタンを押された方を優先致します



＊折り畳んで梱包しますので畳みジワはご了承下さい。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: バーバリー

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ ✨良品 バーバリー ショルダーバッグ ノバチェック シャドーホース 本革 自立