『COACH デニム ハンドバック&ショルダーバッグ 2way【お歳暮】』はヤフオクでから03月15日 05時 47分に出品され03月15日 05時 47分に終了予定です。即決価格は7,800円に設定されています。現在989件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 未使用になりますが、現品を購入しましたので、底の金具にキズがあります。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 未使用に近い ブランド: コーチ

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