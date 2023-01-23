『kate spade×ディズニー ミニーショルダーバッグ【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月01日 07時 08分に出品され04月01日 07時 08分に終了予定です。即決価格は12,500円に設定されています。現在139件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。富山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 kate spade

ケイトスペード

ディズニーコラボミニー



11月上旬ハワイで購入した

新品未使用品です♡



斜め掛けショルダーバッグ



縦 15.5㎝

横 開口部16㎝

横 下部最大21㎝）

幅 7㎝（底部最大）





カラー···ブラック 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: ケイトスペードニューヨーク

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ kate

spade×ディズニー ミニーショルダーバッグ