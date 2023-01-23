『FUNAI Blu-rayレコーダー FBR-HT1010 2018年製【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月30日 01時 26分に出品され04月30日 01時 26分に終了予定です。即決価格は9,750円に設定されています。現在318件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。茨城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 HDD容量...1TB

同時録画可能番組数...3番組



5年前に購入し主にTV番組をHDDに録画して見る事に使用していました。

出品にあたり一通り動作確認をしましたが、現時点特に問題なく稼働しております。

外装に関しては、本体リモコン共に目立つキズはありません。

元箱が無いため代わりになる段ボールに梱包しての発送になります。 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>テレビ・映像機器>>>レコーダー 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: フナイ