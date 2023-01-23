『ペン無しWacom 液晶タブレット Cintiq 13HD DTK-1301【お歳暮】』はヤフオクでから03月20日 22時 59分に出品され03月20日 22時 59分に終了予定です。即決価格は8,190円に設定されています。現在893件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ワコム Wacom Cintiq 13HD

DTK-1301/K0

13インチ液晶タブレット



ペン無しの中古品です



電源の

起動確認致しました、

ラバーのベタ付き小あり

使用感あり



状態等、写真を確認の上ご検討ください。



ペン無しのため、格安にて出品致します！



付属品は写真を良くご確認ください！ 商品の情報 カテゴリー: スマホ・タブレット・パソコン>>>タブレット>>>液タブ・ペンタブ 商品の状態: やや傷や汚れあり ブランド: ワコム