『✨値下げOK✨ コンテス COMTESSE 2way ハンド ショルダーバッグ【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月04日 12時 08分に出品され03月04日 12時 08分に終了予定です。即決価格は10,450円に設定されています。現在410件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。和歌山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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▶︎▶︎商品説明



コンテス COMTESSE

2way ハンドバッグ ショルダーバッグ



高さ約22㎝

横幅約31〜34㎝

奥行約11.5㎝



付属品 専用鏡 専用小銭入れ



カラー オレンジブラウン



素材 本革



▶︎▶︎状態

画像を見てご判断ください。

※気になる方はご購入をご遠慮下さい。





◆購入元

ブランドリユース店

日本流通自主管理協会加盟店 (AACD)

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リサイクルショップ

ブランドオークション

大手ECサイト



◆注意事項

※ 簡易包装にて発送させて頂きます。

※圧縮して発送する場合がございます、ご了承くださいませ。

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※ 光の当たり具合や、ブラウザによって若干色味が違う場合がございます。

※ 万一正規品でない場合は返品返金にご対応させていただきますので取引メッセージにてご連絡お願い申し上げます。

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カラー···ブラウン



カラー···オレンジ



素材···本革 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: コンテス

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ ✨値下げOK✨

コンテス

COMTESSE

2way

ハンド

ショルダーバッグ