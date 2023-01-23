『iena モッサーダブルフェイス Vネックコート【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月30日 16時 16分に出品され04月30日 16時 16分に終了予定です。即決価格は12,025円に設定されています。現在450件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【2023AW】IENAニット感覚で羽織れるダブルフェイスVネックコート。愛知県、尾州山地の上質なSuper100モッサーウールを使用したIENA別注生地でお作りしました。軽くて適度なハリ感のある風合いが特徴で、カジュアルにお召しいただけます。バランスのとりやすいハーフ丈でややすっきりとしたサイズ感。丈が長すぎないので、低身長の方にもおすすめです。デイリー使いからお仕事まで、シーンを選ばずにお召しいただけるコートです。



サイズ38

身幅：約60cm 着丈：約105cm



カラー···グレー



目立った汚れなどはありませんが、

たたみあとがあります

美品です



定価60000円程



ご覧いただきありがとうございます♪ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: イエナ

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ iena

モッサーダブルフェイス

Vネックコート