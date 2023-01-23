『フレッドペリー ブルゾンジャケット【2024年最新】 』はヤフオクでから03月08日 22時 54分に出品され03月08日 22時 54分に終了予定です。即決価格は7,722円に設定されています。現在708件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。高知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 2.3年前に購入しました



薄すぎず、厚すぎないジャケットです

今の時期にちょうどいいくらいの暖かさです

首元はボタンで閉めることができます

チャックが2個あり裾のところを開けることもできます 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: フレッドペリー

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ フレッドペリー ブルゾンジャケット