『ダコタ２ウエイショルダー【2024年最新】 』はヤフオクでから03月12日 16時 16分に出品され03月12日 16時 16分に終了予定です。即決価格は7,800円に設定されています。現在774件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 カラー...ブラウン本当は新品に表示したかったのですが、バッグの裏に気にならない位の薄い線みたいのが有りましたので未使用に近いにしました。大丸デパートで購入。コロンとして可愛いデザインです。２Ｌのペットボトルです。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 未使用に近い ブランド: ダコタ

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バッグ タグ ダコタ２ウエイショルダー