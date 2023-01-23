『ラゲッジレーベル 3way ビジネスバッグ リュック ショルダーバッグ【お歳暮】』はヤフオクでから05月12日 10時 49分に出品され05月12日 10時 49分に終了予定です。即決価格は10,725円に設定されています。現在698件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。奈良県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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○アイテム

LUGGAGE LABEL ラゲッジレーベル

3way ビジネスバッグ リュック バックパック ショルダーバッグ 本革 レザー ブラック 黒

メンズ ビジネス 吉田カバン



○サイズ

タテ40cm

ヨコ32cm

マチ12cm

平置き実寸。



○状態

目立った傷汚れ無し



※あくまで中古品です。神経質な方、完璧な状態をお求めの方は、ご遠慮願います。ご了承の上お買い求めください。





○カラー

ブラック 黒





○素材

レザー





○配送

簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。

仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。





※ご購入の前にプロフィールの確認をよろしくお願いします。





日本流通自主管理協会加盟店（AACD）質屋・古物市場にて鑑定済みの正規品です。

ご安心してご購入ください。

224427 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: ラゲッジレーベル

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ ラゲッジレーベル

3way

ビジネスバッグ

リュック

ショルダーバッグ