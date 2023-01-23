『新品未使用品‼️ das Neue MOCK TOTE【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月03日 19時 27分に出品され04月03日 19時 27分に終了予定です。即決価格は10,140円に設定されています。現在331件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。広島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 新品未使用品‼️



Neueオリジナル】MOCK TOTE



たっぷり収納できるモックトート。



シンプルなデザインで大容量なトートバッグ。

B4サイズが収納できるので、通勤通学にもおすすめです。



リネンっぽい手触りで夏も涼しげな印象です。

コードをぐるぐる巻いたモチーフがついています。



サイズ：W51×H49(持ち手含む)×D18cm(9×2cm)

内側：オープンポケット×1・仕切りポケット×1

素材：コーデュラリップ

重さ：約300g

カラー：カーキ

説明

ヨーロッパのヨガバックからインスパイヤされた３層構造のトートバック。

中央と左右に大きな仕分けがあり、見た目以上の収納が可能。

荷物や持ち方によってシルエットが変化し、幅広いスタイリングに

合わせやすいバックとなっております。



自宅保管の為、神経質な方はご考慮の上購入お願い致します。でよろしくお願いします。

他サイトにも出品している為、急に出品UP,downが有りますが、ご了承ください。



簡易包装にての、発送になります。

発送は折りたたみ状態(シワ等があります。)での発送になります。



※購入者優先になります。



⭐️プロフィールご参照の上宜しくお願います、お願いします。

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#IDEE 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 新品、未使用

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ 新品未使用品‼️

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