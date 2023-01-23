『KOOCHAN様専用ブルーレーベルクレストブリッジ トートバッグ【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月24日 19時 51分に出品され04月24日 19時 51分に終了予定です。即決価格は7,566円に設定されています。現在49件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。高知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 カラー···レッド



ブルーレーベルクレストブリッジのトートバッグです。大人気の赤のチェック柄です。

一年ほど前に新品で購入しました。購入価格は36000円ほどでした。



使用頻度が少なかったので目立つ汚れや傷などはありませんが一度人の手に渡った物ですのでご了承の上ご購入ください。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: ブルーレーベルクレストブリッジ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ KOOCHAN様専用ブルーレーベルクレストブリッジ

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