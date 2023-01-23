『オフショルダー ロングワンピース クリーム色【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月05日 14時 18分に出品され03月05日 14時 18分に終了予定です。即決価格は4,600,000円に設定されています。現在913件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。茨城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【スタイル】

このクリーム色のロングワンピースは、オフショルダーのデザインが特徴で、カジュアルながらもエレガントな印象を与えます。



【機能性】

前面にボタンが付いており、着脱が容易です。長袖であるため、季節を問わず着用できるアイテム





- 色: クリーム色

- スタイル: オフショルダー

- ボタン: 前面ボタン付き

- 長さ: ロングワンピース

- 袖の長さ: 長袖

- サイズ:80kg-90kg





ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ワンピース 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: 3XL(4L)

カテゴリ ファッション

レディース

ワンピース タグ オフショルダー

ロングワンピース

クリーム色