『【美品】ポーター ポーターガール ボーイフレンドトート トートバッグ L【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月10日 22時 47分に出品され03月10日 22時 47分に終了予定です。即決価格は11,050円に設定されています。現在250件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ポーター ポーターガール

ボーイフレンドトート

トートバッグ L



■サイズ：

横約：40㎝/縦約：31㎝/マチ約：15㎝

■カラー：ブラック ホワイト

■状態：タグを取ってしまっているので

『未使用に近い』としていますが

未使用です。



未使用ですが

保管に伴う若干の薄スレ等ご了承ください。



神経質な方のご購入はご遠慮下さい。

ご購入後のクレーム、返品等は

受け付けておりません。



商品の購入情報詳細

古物商免許者のみ参加の

ブランドオークション等



簡易包装での発送となります。

ご了承願います。



即購入OKです。

よろしくお願い致します。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 未使用に近い ブランド: ポーター／ヨシダカバン

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ 【美品】ポーター ポーターガール ボーイフレンドトート

トートバッグ

L