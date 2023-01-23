『BURBERRY ショルダーバッグ【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月17日 22時 33分に出品され03月17日 22時 33分に終了予定です。即決価格は10,394円に設定されています。現在321件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 BURBERRY

バーバリー

ショルダーバッグ

こちらで譲って頂きましたが傷がつきやすい素材、

あまり収納できない為出品致します。

傷が所々ありますので、きちんとご確認頂いて、納得した上でのご購入お願いします。



前の方のサイズ表などの説明がまだありましたので

画像にて参考にしてください。



匿名配送致します。



カラー···ブラック 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 傷や汚れあり ブランド: バーバリー

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ BURBERRY

ショルダーバッグ