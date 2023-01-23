『日向坂46 ひらがなくりすます2018＆ひなくり2019～2022 BOX【2024年最新】 』はヤフオクでから04月30日 01時 53分に出品され04月30日 01時 53分に終了予定です。即決価格は11,050円に設定されています。現在399件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。青森県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 日向坂46 ひらがなくりすます2018&ひなくり2019~2022 コンプリート BOX Blu-ray



けやき坂46/日向坂46 ひらがなくりすます2018＆ひなくり2019～2022 Complete Box 数量限定、完全生産限定盤になります



全て1度再生しその後は暗所にて大事に保管していました。



アクリルスタンド5種は全て未開封です。外装フィルムはありません。







【完全生産限定盤】

[1] 5Blu-ray

[2] 豪華クリスマスプレゼントBOX仕様

[3] フォトブックレット5冊封入

[4] メンバー集合アクリルスタンド5種セット 商品の情報 カテゴリー: CD・DVD・ブルーレイ>>>DVD>>>ミュージック 商品の状態: 新品、未使用

カテゴリ CD・DVD・ブルーレイ

DVD

ミュージック タグ 日向坂46

ひらがなくりすます2018＆ひなくり2019～2022

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