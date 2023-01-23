『Supreme Nike ACG Denim Pullover【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月15日 23時 50分に出品され04月15日 23時 50分に終了予定です。即決価格は27,232円に設定されています。現在851件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大分県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 Supreme 2022 Fall/Winter



Nike ACG（All Condition Gear）とSupremeのコラボレーション



その名の通りナイキの全天候型ウェアとして誕生したACGをフィーチャー

90年代に一躍ブームを巻き起こしたACGは近年のアウドアブームやトレッキング等屋外アクティビティーの流行により再び注目を集めています



こちらはデニム素材のハーフジッププルオーバー

デニムはCordura社のコットンデニムを使った高性能アイテムです

左胸に両ブランド名が入ったコラボロゴ、フードにSupremeロゴ、そしてバックにスウッシュがそれぞれ刺繍で入ります



フード、裾にはショックコードが付いています

両胸にチェストポケット、裾にハンドポケットがそれぞれつきます



Body 79% Cotton 21% Nylon Lining 100% Polyester

Made in China



S = 67/60/58/53

M = 70/63/60/55

L = 73/66/62/57

XL = 76/70/64/59

着丈/身幅/袖丈/肩幅 (cm) 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: M ブランド: シュプリーム

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ Supreme

Nike

ACG

Denim

Pullover