『キタムラ ビジネスバッグ ショルダーバッグ 高田純次 レザー 革【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月25日 07時 58分に出品され03月25日 07時 58分に終了予定です。即決価格は12,331円に設定されています。現在993件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岩手県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ファッション>>>メンズ>>>バッグ
|商品の状態:
|目立った傷や汚れなし
|ブランド:
|キタムラ
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落札価格12331円
993 入札履歴
終了
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