『キタムラ ビジネスバッグ ショルダーバッグ 高田純次 レザー 革【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月25日 07時 58分に出品され03月25日 07時 58分に終了予定です。即決価格は12,331円に設定されています。現在993件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岩手県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 キタムラのビジネスバッグです。主人がかなり前に元町本店で購入しました。

ビジネスバッグとして使いましたが、使用頻度も少なく車での持ち歩きの為、目立ったキズなどはないかと思いますが、外側の四隅にスレがあります。（14〜17枚目写真参照）

肩紐は未使用に近いです。

定番品のようで、現在キタムラの通販サイトでは68,000円で販売されています。



内側は赤の布で遊び心満載ですが、外側は牛革のシボ加工、ネイビー色でキズが目立ち難く、使いやすいバッグかと思います。

さりげなく高田純次デザインのLady-Kのマークが刻印されています。



あくまでも自宅保管の中古の品となります。了承の上に購入お願いいたします。







◆商品説明

キタムラ KITAMURA

ショルダーバッグ ビジネスバッグ ブリーフケース

高田純次プロデュース コラボ

タグマーク lady-K



◆カラー

紺 ネイビー



◆仕様

開閉はファスナー ダブルチャック

内にオープンポケット:4 ファスナーポケット:1

外にファスナーポケット:1



◆サイズ（外側）

縦：29cm

横：42cm

マチ：10cm



※素人採寸のため若干の誤差はご了承ください。

他の箇所の寸法が気になる方はお気軽にコメント下さい。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: キタムラ

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ キタムラ

ビジネスバッグ

ショルダーバッグ

高田純次

レザー

革