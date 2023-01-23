『スノーピークラウンジスライドトップ竹、アイアングリルテーブルフレームロングセット【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月15日 17時 20分に出品され03月15日 17時 20分に終了予定です。即決価格は29,900円に設定されています。現在510件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。京都府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 スノーピークのラウンジスライドトップ竹×2、アイアングリルテーブルフレームロング×1

のセットです。



新しいカタチ、コミュニケーションを生むサイドテーブル



ラウンジスライドトップ竹

ＩＧＴロングのフレームサイドにスライドセットする天板です。アール形状は視覚的にも優しいデザインです。



※ＩＧＴにセットする際には専用の脚が各1本必要になります。



アイアングリルテーブルフレームロング



4ユニットのロングサイズ。数人での調理も可能です。外での料理がエンターテインメントに変わります。



※テーブルとして利用するには、別途 脚が必要です。



ほぼ自宅ウッドデッキにて使用してましたので、目立ったキズ等はないと思います。

よろしくお願い致します！ 商品の情報 カテゴリー: アウトドア・釣り・旅行用品>>>アウトドア>>>テーブル・チェア・ハンモック 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: スノーピーク