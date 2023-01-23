『クールデザイン ラムレザー フライトジャケット G1 ブラウン メンズLサイズ【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月10日 12時 42分に出品され04月10日 12時 42分に終了予定です。即決価格は9,295円に設定されています。現在349件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福井県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ⚫︎サイズ：表記無し 肩幅56cm 身幅53cm 着丈58cm 裄丈54cm

※下記サイズのためLサイズとして出品しています

※ウェストが少し絞り気味で平置きで43cmのため、ウェストが85cm以上の方はきつめなのでご注意ください。

⚫︎カラー：ブラウン（茶色）

⚫︎素材：羊革100%

⚫︎生産国：不明 Made in XXXXX



☆☆☆少し変わった縫製のラムレザーフライトジャケットです。全体的に着用感はありますが良い感じのエイジング度合いで、大きな傷や破れなどはありません。

10枚目写真の通りお腹から胸にかけて5個あるボタンの3番目が取れていて閉まりません。（ただジッパーは機能しているので着用に問題はありません）コンディション維持のため、ミンクオイルで磨き上げて保湿しています。

KJ4-09



---------ご案内----------

♪コメントなし即購入、値引希望コメント、共に大歓迎です！

♪古着のため使用感がございますが、まだまだご使用頂けると思います。

♪1点ずつの出品ですので是非お早めにご購入下さい^_^

※トラブルを未然に防ぐため購入前にプロフィールをご確認ください！ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: やや傷や汚れあり 商品のサイズ: L

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ クールデザイン

ラムレザー

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G1

ブラウン

メンズLサイズ