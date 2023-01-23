『PINORE LUPUY バッグ 新品【お歳暮】』はヤフオクでから03月16日 03時 25分に出品され03月16日 03時 25分に終了予定です。即決価格は7,722円に設定されています。現在422件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛媛県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ・AVENUE

・PINORE

・LUPUY

・バッグ

・定価¥29700

・ナイロン100%、光沢のある落ち着いたネイビーです。

・持ち手部分 牛革 ブラック

・マチなし

・新品未使用タグ付き

・軽くて素敵なバッグです。持ち手がおしゃれで一目惚れでしたが、中々出番がないので新品の状態でお譲り致します。普段使いはもちろんですが、パーティー、結婚式などおでかけにも重宝しそうです。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: ピノーレ

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レディース

バッグ タグ PINORE

LUPUY

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