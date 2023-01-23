『【未開封新品・国内正規・最安値】Raspberry Pi 5 8GB 3個セット【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月15日 14時 58分に出品され04月15日 14時 58分に終了予定です。即決価格は14,625円に設定されています。現在55件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。熊本県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|スマホ・タブレット・パソコン>>>PC周辺機器>>>その他
|商品の状態:
|新品、未使用
【中古・汚れあり】Meta quest 3 128GB
¥ 26220
DaVinci Resolve Speed Editor ほぼ新品
¥ 13000
Elgato Stream Deck MK.2 White
¥ 10140
Elgato STREAM DECK +
¥ 12500
TourBoxNEO ツアーボックスネオ 有線タイプ 専用キャリーケース付属
¥ 9750
ASUS Chromebook 本体と付属品
¥ 10075
AVerMedia C988 LIVE GAMER HD 2
¥ 10530
【新品】レイヤー2 Giga対応 PoE Webスマートスイッチ
¥ 17500
三菱電機 Q38B
¥ 10920
楽天カードリーダーとレシート印刷機
¥ 8970
Microsoft Access 2010 データベース管理ソフトウェア
¥ 10914
STREAM DECK MK2 BLACK【新品未開封】
¥ 11700
【美品】 Meta quest 2 128GB 【動作確認,初期化済】
¥ 15750
Oculus Rift S 【VRヘッドセット】
¥ 11000
AYANEO MULTI STATION クレードル ドッキングステーション
¥ 7799
Wacom 液晶ペンタブレット Cintiq Pro 13
¥ 16500
elgato STREAM DECK MK.2 Black
¥ 9282
BenQ スクリーンバー ハロー（未使用）
¥ 11050
落札価格14625円
55 入札履歴
終了
オークファンの無料会員に登録すれば
一度検索した商品をお気に入り登録可能。
マイブックマーク機能で
いつでもすぐに登録した商品を
見返すことができます。
既に会員の方はこちらからログインをお願いいたします
「同じ商品を出品する」機能のご利用には
オークファン会員登録が必要です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額8,800円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！
オークションで稼ぐための人気機能！
「期間おまとめ検索」を使えば、複数月をまたいだ指定期間の相場検索が可能です。レアな商品の相場や過去の出品数をまとめて確認できます。
さらに、オークファンプレミアムに登録すると最大過去10年分の相場データが月1,200回まで閲覧可能です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額2,200円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！