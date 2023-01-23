『【未開封新品・国内正規・最安値】Raspberry Pi 5 8GB 3個セット【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月15日 14時 58分に出品され04月15日 14時 58分に終了予定です。即決価格は14,625円に設定されています。現在55件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。熊本県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 国内販売の未使用新品のラズパイ5 8GBの【3個セット】です。

技適は問題ありません。

使うつもりで買って2ヶ月ほど積んでいましたが、別のSBCを使うことになったので安めに放出します。

ちなみに、2024年11月5日時点では、秋月電子で1台14,960円です。

是非、転売目的ではなく実際に使っていただける人の手に届いてほしいです。



製品情報はこちら→https://akizukidenshi.com/catalog/g/g129326/



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#スイッチサイエンス 商品の情報 カテゴリー: スマホ・タブレット・パソコン>>>PC周辺機器>>>その他 商品の状態: 新品、未使用