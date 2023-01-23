『ゴーシャラブチンスキー Gosha Rubchinskiy スウェット【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月15日 11時 00分に出品され04月15日 11時 00分に終了予定です。即決価格は8,580円に設定されています。現在17件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。高知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 ゴーシャラブチンスキー Gosha Rubchinskiy

スウェット パーカー



色:ネイビー



サイズSサイズですが、かなり大きめのシルエットに

なっておりますので普段M→L着られる方にもおすすめです。



お値下げ可能です 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: S ブランド: ゴーシャラブチンスキー

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ ゴーシャラブチンスキー



Gosha

Rubchinskiy

スウェット