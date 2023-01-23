『2000年代 ブラウン レザージャケット【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月23日 02時 09分に出品され03月23日 02時 09分に終了予定です。即決価格は7,800円に設定されています。現在69件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 • 2000s leather jacket)

サイズ：50（LLサイズ相）

カラー：ブラウン

素材：牛革

状態：良好



このレザージャケットは、クラシックなボンバースタイルで、カジュアルなコーディネートに最適です。



【素材】

高品質のレザーを使用しており、耐久性があり、長持ちします。



【年代】

2000年代のデザインで、ヴィンテージ感があり、独自のスタイルを演出します。



- 色: ブラウン

- 素材: レザー

- スタイル: ボンバージャケット

- 年代: 2000年代



ご覧いただきありがとうございます。



カラー···ブラウン 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 2000年代

ブラウン

レザージャケット