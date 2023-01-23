『正規品☆エルメス エールライン PM キャンバス ミニトートバッグ ハンドバッグ【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月30日 04時 04分に出品され03月30日 04時 04分に終了予定です。即決価格は13,250円に設定されています。現在31件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【HERMES PARIS ～エルメス～】



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【商品詳細】



エルメス 銀座店にて購入しましたHERMES エルメス エールライン キャンバス ミニトートバッグになります☆



勿論自身にて購入の100%正規品になり、本物の証でもあるブランド刻印記載あります、カデナあり(錠のみ/鍵なし)☆



カラーは人気カラーのダークグレーになります☆



一目でエルメスと分かる高級感のあるキャンバス素材とステッチ使いがエルメスらしいお洒落なバッグ☆



中はコンパクトながら収納スペースもありマチもあるので、携行品やペットボトルなど必要最低限の荷物も入るので使い勝手も抜群です☆



シンプルで使い勝手の良い洗練されたデザインで、お洒落で普段使いにもピッタリのサイズ感なのでカジュアルは勿論ラフなビジネスバッグとしてもオススメです☆



こちらは男女問わずにお使い頂けるユニセックスデザインです。



ボディはスレ傷/薄シミ/色褪せなど使用感はありますが比較的良好、縁・角・持ち手などスレなどあり、内部もシミなど使用感はありますが比較的良好です。



大事に使用しておりましたので使用感はありますが、ボディのベタつきなどもなく良好でまだまだお使い頂けます。



大切にコレクションしておりましたがこの度出品致します☆





フランス製



素材：キャンバス



カラー：ダークグレー



サイズ：縦幅約23cm、横幅約30.5cm、マチ約7.5cm、持ち手高さ約9cm



付属品：カデナあり(錠のみ/鍵なし)取り外し不可



内部

オープンポケット×1





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