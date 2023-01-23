『NIKE× UNDERCOVER ジップパーカー GYAKUSOU サイズM【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月04日 19時 14分に出品され04月04日 19時 14分に終了予定です。即決価格は7,020円に設定されています。現在208件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。埼玉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ☑️ブランド名





NIKE



UNDERCOVER



/ GYAKUSOU ギャクソウ





☑️カラー





グレー







☑️サイズ表記

M







☑️採寸



着丈 ：65

身巾 ：49

袖丈 ：77











☑️状態

ユーズド、新品時に比べ色焼け、退色を感じます。グレーなのでわかり難いですが画像から確認下さい。他

大きなダメージなくまだまだ長く着ていただけます。



防寒性もありますのでこれからの季節にどうぞ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: やや傷や汚れあり 商品のサイズ: M ブランド: ギャクソウ

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ NIKE×

UNDERCOVER ジップパーカー GYAKUSOU

サイズM