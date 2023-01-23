『【良配色】NIKE ナイキ トラックジャケット ジャージ y2k 00s XL【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月02日 14時 18分に出品され04月02日 14時 18分に終了予定です。即決価格は9,588円に設定されています。現在634件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。奈良県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【良配色】NIKE ナイキ トラックジャケット ジャージ y2k 00s XL



サイズ:XL ネイビー系



◆詳細寸法(cm)

着丈:69

肩幅:46

身幅:56

袖丈:65



素人、平置き採寸のため多少の誤差があるかと思いますがご了承ください。



配色がgoodなトラックジャケットです。

サイズがXLと大きく、扱いやすく今風の雰囲気で着用できます。

中性的な配色ですので女性の方がオーバーサイズで着ても可愛いかと思います。

数年前の土曜ドラマ「コントが始まる」で菅田将暉さんが着用したことでも話題となったものです。

目立った汚れ、破れ等ございませんが古着となりますのでご理解頂ける方のみお願いします。

折り畳み、圧縮袋を用いての発送となりますのでその際のシワについてはご了承ください。

ご不明な点ございましたら遠慮なくご質問下さい。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: XL(LL) ブランド: ナイキ

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ 【良配色】NIKE

ナイキ

トラックジャケット

ジャージ

y2k

00s

XL