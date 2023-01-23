『HUIS. ゆるふわコットン比翼ロングシャツ 021【2024年最新】 』はヤフオクでから03月24日 23時 02分に出品され03月24日 23時 02分に終了予定です。即決価格は12,740円に設定されています。現在9件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ゆったりふんわりとしたコットン生地をたっぷりと使った柔らかく軽やかな素材感です。

世界で収穫されているコットンの内、およそ2％しか採れない希少で高価な超長綿（高級ピマコットン）を使用した100番手極細糸を超高密度に織り上げた特別な生地です。

最も細い糸を高密度でゆっくりと織ることで生まれる、驚くほどの軽さと柔らかさが相まった豊かな風合いが特徴で、この上ない肌触りを楽しんでいただけます。

デザインは、チュニック丈の長すぎないロングシャツで、前合わせのボタンが隠ボタンになった比翼型です。裾に入った大きめのスリットと、大きな胸ポケットがポイントで、シンプルながら存在感のあるデザインになっています。



一度のみの着用でホームクリーニング済み。綺麗な状態です。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: FREE SIZE

カテゴリ ファッション

レディース

トップス タグ HUIS.

ゆるふわコットン比翼ロングシャツ

021