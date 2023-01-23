『DIESEL パーカー THE ILLUSION OF BEING ピンク【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月27日 14時 48分に出品され03月27日 14時 48分に終了予定です。即決価格は7,020円に設定されています。現在248件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 diesel のパーカーです。

渋谷店で約４万円で購入しました。



これからの時期1枚で着ても

上にアウターを着ても差し色で可愛いと思います！



写真の4枚目、5枚目着用イメージです。

(身長175cm 体重70kg) 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: ディーゼル

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ DIESEL

パーカー

THE

ILLUSION

OF

BEING

ピンク