『タンザナイト Pt900×K18 ダイヤモンド リング 指輪 コンビカラー【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月19日 10時 58分に出品され04月19日 10時 58分に終了予定です。即決価格は16,720円に設定されています。現在68件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。静岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 【素材】Pt900×K18YG

【石種】天然タンザナイト 天然ダイヤモンド

【石サイズ】タンザナイト(石目刻印なし)

(主観ですが、0.8ct程度はあるかと思います)

【タンザナイト】縦約5.0㎜×横約6.9㎜

【ダイヤモンド 】 0.15ct 刻印あり

【リング幅】アーム下部中央約2.3㎜

【正面デザイン縦幅】約6.3㎜

【サイズ】約10号

【重量】4.5g

【付属品】ソーティング

※仕上げ済み



見る角度や見る場所、様々な色合いを見せてくれる澄んだ青紫色が神秘的な宝石タンザナイト。神秘的なブルーの宝石。マンティックな青紫色のタンザナイトが上品な美しさを添えてくれる逸品です。角度によって青や紫色に輝きを見せてくれます。プラチナベースに主石の周りはK18イエローゴールドを使ったオシャレなコンビ素材がとってもオシャレです。タンザナイトのサイズ刻印はありませんが、主観で0.8ctくらいはあるかと思います。大き過ぎない主石で、普段使いから、フォーマルと幅広く使えそうです。しっかりとした濃さと、テリも強く、指元を華やかにしてくれます。10倍ルーペで見てもほとんどインクルージョンは無く、主石の状態もかなりきれいで、おすすめです。ダイヤもきれいめで、デザインもシンプル且つスタイリッシュで、幅広い年代の方におすすめ出来る逸品です。

ソーティング付きで安心してご購入頂けると思います。



出品物の購入場所は百貨店・正規店・中古ブランドショップ・質屋・古物市場等で購入したものとなります。ご安心下さいませ。



様々な角度、場所から画像を撮影していますが、実物と撮影した物と多少違って写る場合があります。

倍率アップで写真を撮っていますが、写りきらないキズ等ある場合がございます。

新品仕上げ済み商品でも研磨で取りきれないキズがある場合がございます。



ご理解頂ける方のみ、ご購入下さい。



すり替え防止の為、配送前に商品画像、動画は残して配送させて頂きます。

最安の方法で配送させて頂きます。





Pt900×K18YG ダイヤリング

プラチナリング

K18イエローゴールド

Tanzanite ring Diamond

#タンザナイト リング

#ダイヤモンドリング

#ダイヤリング

ゾイサイト リング

カラーチェンジ リング

タンザナイト 指輪

Pt900 プラチナリング 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>アクセサリー 商品の状態: 目立った傷や汚れなし

カテゴリ ファッション

レディース

アクセサリー タグ タンザナイト Pt900×K18 ダイヤモンド リング 指輪 コンビカラー