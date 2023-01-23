『【美品】TUMI トゥミ レザービジネスバック 黒【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月04日 21時 52分に出品され03月04日 21時 52分に終了予定です。即決価格は20,400円に設定されています。現在655件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。北海道からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ご覧いただきありがとうございます。TUMI トゥミのGENUINE LEATHERのビジネスバッグです。大きくサイドファスナーが開くので使いやすいと思います。が大きく数年前に購入しましたが、あまり使用する機会が無かったため比較的綺麗です。素人採寸ですが、横約44㎝、縦約33㎝、幅約10㎝。大きな傷、ダメージはありませんが、中古品であることをご理解いただき、ノークレームノーリターンでお願いします。

カラー...ブラック

素材...本革

特徴...2way 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 未使用に近い ブランド: トゥミ

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ 【美品】TUMI トゥミ レザービジネスバック 黒