『エキプモン EQUIPMENTシルク100%シャツ【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月29日 12時 54分に出品され03月29日 12時 54分に終了予定です。即決価格は9,750円に設定されています。現在559件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長野県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 27000円くらいで購入しましたが、

一度も着ていません。

サイズはXXSです。

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質問はお気軽にどうぞ(*^^*)





色...ホワイト

素材...シルク

透け感...透け感あり

季節...春夏 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>トップス 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: XXS以下 ブランド: エキプモン

カテゴリ ファッション

レディース

トップス タグ エキプモン EQUIPMENTシルク100%シャツ