『Razer Huntsman V3 Pro Tenkeyless【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月12日 03時 33分に出品され03月12日 03時 33分に終了予定です。即決価格は13,000円に設定されています。現在928件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【高性能アナログ光学技術】

Razer Huntsman V3 Pro Tenkeylessは、アナログ光学スイッチを採用し、非常に高い反応速度と精度を実現しています。ゲーミングやタイピングに最適です。



【テンキーレスデザイン】

省スペースで持ち運びにも便利なテンキーレスデザイン。デスク上のスペースを有効活用できます。



【環境に配慮したパッケージ】

Razerは環境保護に取り組んでおり、#GoGreenWithRazerの取り組みの一環として、持続可能な素材を使用しています。



- ブランド: Razer

- モデル: Huntsman V3 Pro Tenkeyless

- タイプ: アナログ光学ゲーミングキーボード

- 色: 黒と白

使用期間 半年ほど



ご覧いただきありがとうございます。



付属品全てあります



タバコ吸いません



ペット無し 商品の情報 カテゴリー: スマホ・タブレット・パソコン>>>PC周辺機器>>>キーボード 商品の状態: 目立った傷や汚れなし