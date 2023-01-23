『45r 青 ブルー カットソー サイズ0 ウール【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月25日 22時 19分に出品され03月25日 22時 19分に終了予定です。即決価格は10,046円に設定されています。現在478件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 45rpm カットソー ウール ブルー

可愛い形なので、ガウチョパンツやロングスカート

45rが好きな方に



サイズ0です。

サイズ

肩幅 ラグラン袖になっています

身幅64

着丈64



やや毛羽立ちがあります







カラー···ブルー



柄/デザイン···無地 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>トップス 商品の状態: やや傷や汚れあり 商品のサイズ: M ブランド: フォーティーファイブアールピーエム

カテゴリ ファッション

レディース

トップス タグ 45r

青

ブルー

カットソー

サイズ0

ウール