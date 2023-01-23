『HERMES エルメス チェンナイPM ハンドバッグ トートバッグ ブラウン【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月21日 17時 34分に出品され03月21日 17時 34分に終了予定です。即決価格は12,415円に設定されています。現在520件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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#ひわまり☆バッグ・小物☆エルメス

#ひまわり☆バッグ



こちらは エルメス チェンナイPM ハンドバッグ トートバッグ ブラウン ブラック レディース ブランド になります。



【ブランド】HERMES



【付属品】なし



【管理番号】796-10 1030-B1 nt-yt 500



【サイズ】W33cm D14cm H25cm



【商品状態】状態は写真の通りです。



・BCランク

A 目立った傷や汚れが少なく綺麗な状態

B 問題なく使用できる状態

C 全体的に汚れあり

D ジャンク、バックとして使えない状態



全体的に使用感有ります

外側に破れ箇所があります

内側に汚れがあります

持ち手に使用感があります

長さ12cm



【その他情報】

☆こちらの商品は発送前に簡易的にですがクリーニングを行わせていただきます。



☆梱包と発送に関しまして

プチプチなどの緩衝剤で水濡れ対策をしてから型崩れ対策を行い発送させていただきます。

もちろん中の商品に傷がつく可能性があるような雑な梱包は絶対にいたしませんのでご安心ください。



☆こちらの商品は真贋鑑定済み正規ブランドショップ「ブランディア」から正規品と鑑定済みですので正真正銘本物です。ご安心ください。

万が一、偽物だった場合もちろん返品返金にご対応させていただきますので取引メッセージにてご連絡お願い申し上げます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: やや傷や汚れあり ブランド: エルメス

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ HERMES

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チェンナイPM

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トートバッグ

ブラウン